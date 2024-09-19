У лекарств от диабета нашли новый полезный эффект

Ученые из Медицинского колледжа Университета Йонсей в Сеуле обнаружили, что лекарства от диабета, относящиеся к классу глифлозинов, могут обеспечивать некоторую защиту от деменции и болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании участвовали люди с сахарным диабетом второго типа, которые начали принимать лекарства для коррекции уровня глюкозы в крови в период с 2014 по 2019. Испытуемых разделили на две группы. В первую были определены люди, принимающие ингибиторы котранспортера натрия-глюкозы-2 (SGLT2), которые также известны как глифлозины. Эти лекарства помогают почкам выводить сахар из организма с мочой. Во вторую группу вошли лица, которым были назначены другие типы препаратов.

После анализа медицинских данных добровольцев ученые начали наблюдение за ними. За теми, кто принимал ингибиторы SGLT2, наблюдали около двух лет, а за теми, кто использовал другие препараты — в среднем четыре года. Исследователи обнаружили, что частота развития болезни Альцгеймера среди тех, кто принимал SGLT2, составила 39,7 случая на 10 тысяч человек. Во второй группе испытуемых этот показатель вырос до 63,7 человек на 10 тысяч.

Также было установлено, что глифлозины снижали риск сосудистой деменции. Уровень заболеваемости у людей, принимавших препараты SGLT2, составил 10,6 случая на 10 тысяч, по сравнению с 18,7 у тех, кто принимал другие препараты. Аналогичные результаты были получены для болезни Паркинсона. При их приеме это заболевание возникало только 9,3 случая на 10 тысяч человек, а при назначении других препаратов показатель возрастал до 13,7.

Ученые пока не могут точно сказать, с чем связан такой терапевтический эффект. Чтобы выяснить это и подтвердить результаты, нужны дополнительные исследования.

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