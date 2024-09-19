Врач рассказал, как избавиться от послеобеденной усталости

Для избавления от послеобеденной усталости лучше отказаться от кофе и диетической колы в пользу яиц, орехов, йогурта и других белковых продуктов. Об этом изданию HealthNews рассказал британский диетолог Кайл Кроули.

Врач объяснил, что снижение уровня энергии после трех часов дня нормально для человеческого организма. Отчасти это связано с естественным «спадом» в циркадных ритмах, который провоцирует сонливость и снижение работоспособности. Многие люди полагаются на кофеин и газированные напитки для того, чтобы взбодриться, однако, по мнению доктора Кроули, их употребление может быть неэффективным.

Дело в том, что кофе и газировка без сахара обладают низкой питательной и энергетической ценностью. Они не способны насытить организм и устранить первопричины усталости. Кроме того, употребление кофеина во второй половине дня может негативно сказаться на ночном сне, усугубляя усталость на следующий день.

Диетолог рекомендует отказаться от этих напитков или сочетать их с белковыми продуктами. Для восполнения энергии хорошо подойдет греческий йогурт, хумус с овощами, яйца, орехи, семечки и протеиновый коктейль. Эти продукты медленно перевариваются, обеспечивая длительное насыщение. Кроме того, они богаты витаминами и минералами, помогающими сохранить здоровье.

Ранее было названо неочевидное полезное свойство мяса и молока.