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Бактериальные инфекции могут провоцировать диабет, выяснили ученые

JCl: белки бактерий могут атаковать инсулиновые клетки, вызывая диабет

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Ученые из Медицинской школы Кардиффского университета установили, что белки бактерий в редких случаях могут стимулировать иммунную систему атаковать клетки, вырабатывающие инсулин, тем самым приводя к развитию сахарного диабета первого типа. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCl).

В ходе лабораторных экспериментов исследователи вводили бактериальные белки в клеточные линии здоровых доноров и отслеживали реакцию Т-клеток-киллеров. Т-клетки представляют собой Т-лимфоциты, главной функцией которых является уничтожение поврежденных клеток собственного организма. Ученые обнаружили, что активное взаимодействие с бактериальными белками заставляет Т-клетки атаковать другой тип клеток, ответственный за выработку инсулина.

Исследователи объяснили, что в некоторых случаях поражение этих клеток приводит к сбоям в регуляции сахара в крови и последующему развитию диабета первого типа. Такой вариант развития событий может произойти с носителями специфического HLA лейкоцитарного антигена человека. Это ген, кодирующий белки, которые помогают иммунной системе различать собственные клетки и клетки-инвазии (чужеродные).

Ученые подчеркнули, что специфический HLA, связанный с бактериальной инфекцией и диабетом, присутствует примерно у 3% населения Великобритании. Таким образом, бактериальные патогены, которые могут программировать антиинсулиновые Т-клетки, вызываются редкой инфекцией у небольшого количества людей.

Ранее врач назвал необычный способ снижения риска диабета.

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