Ученые выяснили, почему выросла мировая заболеваемость инсультом

Ученые из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) подсчитали, что в глобальном масштабе число людей, перенесших инсульт, выросло до 11,9 млн в 2021 году. Это на 70% больше, чем в 1990 году. Такие результаты связаны с изменениями в образе жизни населения. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

Исследователи проанализировали данные об общей мировой заболеваемости инсультом, используя данные систем общественного здравоохранения разных стран. Они обнаружили, что число людей, впервые перенесших инсульт, составило 11,9 млн в 2021 году. В 1990 году число случаев инсульта было на 70% меньше.

Ученые также установили, что количество летальных исходов в связи с этим сердечно-сосудистым событием в период между 1990 и 2021 годами выросло до 7,3 млн (увеличилось на 44%). Такие показатели характеризуют инсульт как третью по значимости причину преждевременного летального исхода в мире (после ишемической болезни сердца и COVID-19).

По словам исследователей, количество перенесших инсульт людей становится больше как из-за роста численности населения, так и из-за увеличения числа стареющих групп населения во всем мире. Однако прямыми причинами роста мировой заболеваемости выступают тенденции, связанные с нездоровым образом жизни. К ним относятся лишний вес, глобальное потепление, сахарный диабет, злоупотребление сладкими напитками, гипертония, питанием с низким содержанием омега-6 полиненасыщенных жирных кислот и низкая физическая активность.

Ранее ученые выяснили, у каких людей снижен риск инфаркта и инсульта.