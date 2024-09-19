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Ученые: головокружения у пожилых предвещают опасные для жизни травмы

Age and Aging: головокружения повышают риск падений у пожилых на 60%

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Пожилые люди, которые испытывают головокружение, на 60% чаще страдают от падений, даже с учетом других факторов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Age and Aging.

Головокружения встречаются у трети людей в возрасте 65 лет и старше. Ученые и врачи подозревали, что они связаны с повышенным риском падений, однако в новой работе впервые доказали это и получили количественную оценку риска.

Авторы обзора объединили и проанализировали данные 29 исследований, в которых приняли участие 103 тысячи пожилых пациентов. Головокружения повышали риск одного падения на 60%, а риск множественных падений — вдвое.

Падения — наиболее распространенная причина летального исхода от травм в у людей старше 65 лет. Переломы бедра в результате падений ухудшают мобильность и качество жизни людей, приводя к инвалидизации и повышая риск летального исхода.

Хотя головокружение распространено среди пожилых, авторы новой работы подчеркнули, что его не стоит воспринимать как часть нормального старения. Часто его вызывают проблемы с внутренним ухом, ортостатическая гипотензия (падения кровяного давления при вставании) и особая форма мигрени (вестибулярная). Все эти состояния излечимы, поэтому людям с головокружением важно обратиться к неврологу.

Ранее врач рассказала, как пожилым подготовиться к похолоданию.

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