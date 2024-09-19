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Ученые нашли новый способ избавить человека от желания выпить

BMJ Open: злоупотребляющие алкоголем боятся высококалорийных напитков

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Freepik

Половина злоупотребляющих алкоголем людей сообщили, что этикетки с информацией о высокой калорийности напитков могут заставить их отказаться от его употребления. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Open.

Ученые опросили почти пять тысяч британцев. 54% участников, злоупотребляющих алкоголем, заявили, что информация о калорийности напитка может заставить их отказаться от него, пить реже или меньше. В группе людей, которые редко употребляли алкоголь, о том же самом заявили 44% опрошенных.

Также четверть злоупотребляющих алкоголем заявили, что при наличии выбора они предпочтут напитки с низким содержанием калорий.

Авторы работы считают, что этикетки с указанием калорийности могут быть полезны для профилактики ожирения. Сильно пьющие люди часто страдают ожирением, отчасти потому, что алкоголь содержит много калорий.

До этого ученые выяснили, что уменьшение порций пива в барах и ресторанах помогло бы сократить общее употребления алкоголя среди посетителей.

Ранее врач назвала главную причину избытка соли в диете.

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