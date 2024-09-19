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Врач рассказала, как сократить потребление соли

Врач Гиренко: употребление готовых продуктов — главная причина избытка соли в диете

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Даже несоленые готовые продукты содержат много соли, поэтому важно обращать внимание на их состав и чаще готовить дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Гиренко.

«Большая часть натрия в рационе среднестатистического человека поступает из упакованных и готовых продуктов. Парадокс в том, что даже несоленые на вкус кетчуп, хлеб, сухие завтраки могут быть источниками натрия. При выборе между двумя похожими продуктами лучше выбрать тот, где на упаковке есть пометка о низком содержании соли. Также лучше отдавать предпочтение еде из свежих продуктов, а не готовой. Сделать домашнюю еду вкуснее могут специи и соки цитрусовых», — объяснила врач.

Нет необходимости удалять готовую еду из рациона полностью, подчеркнула Гиренко. Однако нужно стремиться к тому, чтобы сократить ее долю. Также следует обращать внимание на состав готовых продуктов и в ресторане. В меню лучше выбирать овощи. Их и фрукты нужно добавлять в каждый прием пищи.

«Еда из свежих продуктов содержит не только меньше соли, но и больше питательных веществ. Поэтому, например, лучше выбрать кашу долгой варки вместо той, которую достаточно залить кипятком. Также можно заменить готовые соусы на домашние. Их приготовление не всегда занимает много времени: для заправки салата достаточно смешать греческий йогурт с лимонным соком и специями», — рекомендовала Гиренко.

Ранее врач рассказала, что избыток соли в рационе повышает риск рака желудка.

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