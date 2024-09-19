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Врач назвала самую частую причину неприятного запаха изо рта

Врач Шеслер: чаще всего неприятный запах изо рта вызывают болезни зубов и десен

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего причины запаха кроются в полости рта, в более редких случаях проблема может быть связана с болезнями ЖКТ или ЛОР-органов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Шеслер.

«Неприятный запах изо рта утром после сна либо после употребления сильнопахнущих продуктов нормален. В остальных случаях нужно исключить заболевания ротовой полости: кариес, воспаление десен и плохую гигиену. Важно использовать зубную нить, а при необходимости — ирригатор. Чаще всего причины запаха кроются в полости рта, поэтому в первую очередь нужно обратиться к стоматологу», — рассказала Шеслер.

Реже запах изо рта может быть связан с хроническим воспалением околоносовых пазух и пробками в миндалинах. Также его вызывают заболевания ЖКТ. Например, дивертикул Ценкнера — выпячивание задней стенки пищевода. Болезнь может проявляться чувством першения в горле, сухим кашлем, ощущением инородного тела, повышенным слюноотделением. Гастроэзофагеальный рефлюкс, то есть заброс содержимого желудка в пищевод, тоже может вызвать запах изо рта.

«Неприятный запаха может быть признаком диабета, а запах аммиака может — признаком хронической почечной недостаточности. Очень важно обратиться к врачу с этой проблемой, чтобы исключить опасные заболевания», — подчеркнула гастроэнтеролог.

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