Ученые нашли способ отпугнуть часть пьющих людей от спиртного

Британские ученые из Лондонского университета обнаружили способ изменить привычки пьющих людей и побудить их уменьшить потребление алкоголя. Оказалось, что этого можно добиться, указывая калорийность напитков на их этикетках. Исследование опубликовано в научном журнале BMJ Open.

Команда проанализировала ответы 4683 жителей Англии с целью оценить, как маркировка калорийности на спиртном влияет на отношение людей к такой продукции.

Специалисты обнаружили, что 54% ​​опрошенных, употребляющих много алкоголя (определенных как «опасные пьющие» в опросе), заявили, что изменили бы свой рацион, если бы были введены этикетки с указанием калорийности.

На вопрос о конкретных изменениях в поведении более четверти пьющих (27%) ответили, что выберут менее калорийные напитки, а каждый шестой (18%) сказал, что будет реже употреблять любой алкоголь в целом.

Более половины респондентов (58%) заявили, что маркировка калорий была бы полезной, а 64% согласились, что ее следует предоставлять в магазинах и супермаркетах. Кроме того, 52% считают, что калорийность следует предоставлять в пабах, барах и ресторанах.

Исследователи также оценили знания людей о калорийности алкогольных напитков и обнаружили, что заядлые любители алкоголя чаще точно оценивали количество калорий в пиве, вине, сидре и крепких спиртных напитках по сравнению с теми, кто пьет умеренно или не пьет вообще.

«Около 9% калорий, потребляемых мужчинами и 5% женщинами, поступают из алкогольных напитков. Поэтому маркировка калорийности алкоголя может внести скромный вклад в помощь людям в поддержании здорового веса», — отметили специалисты.

Ранее ученые нашли способ побудить людей заказывать меньше спиртного в барах и ресторанах.