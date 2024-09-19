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Ученые узнали, когда появились первые полярные медведи

BMC Genomics: белые медведи отделились от бурых 70 тыс. лет назад

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Depositphotos

Датские ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что белые медведи появились сравнительно недавно по меркам эволюции. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Genomics.

Согласно предыдущим изысканиям, белые медведи генетически тесно связаны с бурыми сородичами, но до сих пор было неясно, когда именно эти виды разошлись.

Известно, что белые медведи отличаются от бурых собратьев наличием двойного слоя меха, который помогает им сохранять тепло и оставаться сухими после плавания в воде. Также полярные медведи без вреда едят больше жирного мяса. У бурых медведей от такой диеты быстро развились бы болезни сердца.

Команда проанализировала геномы 119 полярных медведей, 135 бурых медведей, а также пары ископаемых белых медведей. Оказалось, что различия между видами возникли всего 70 тыс. лет назад.

Ученые нашли семь генов, связанных с полярной адаптацией. Из них четыре были фиксированы аллелями (генетическими вариациями).

Исследователи пришли к выводу, что белые медведи эволюционировали для жизни в арктическом климате в конце последнего ледникового периода.

Ранее ученые выяснили, чем долгое полярное лето опасно для белых медведей.

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