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Ученые назвали самые эффективные продукты для борьбы с деменцией

JAMA: эффективнее всего риск деменции снижают три продукта

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Квинс в Белфасте вместе с коллегами из Испании, Дании, Австралии и Австрии установили, что потребление чая, красного вина и ягод связано с наиболее значительным снижением риска развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 121 986 взрослых в возрасте от 40 до 70 лет. Данные об участниках были предоставлены из британским биобанком. Ученые проанализировали рацион питания участников и оценили уровень потребления продуктов и напитков, богатых флавоноидами. Эти полезные растительные вещества содержатся во фруктах, овощах, ягодах и некоторых напитков на основе растений.

После получения информации о рационе испытуемых ученые начали наблюдение за ними. В течение девяти лет исследователи фиксировали все случаи развития деменции среди участников. Результаты показали, что у людей, активно потребляющих продукты, богатые флавоноидами, риск развития этого заболевания был снижен на 28%.

Лица с депрессивными симптомами или генетическим риском развития деменции получили от такой диеты большие преимущества — у них вероятность старческого слабоумия снизилась на 48% и 43% соответственно.

Ученые отметили, что потребление чая, красного вина и ягод оказало самый значительный защитный эффект. Также для здоровья мозга были полезны яблоки, виноград, апельсины, грейпфрут, сладкий перец, лук и темный шоколад.

Ранее были названы два способа вызвать полезный для организма стресс.

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