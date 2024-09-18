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Аллергия и одиночество оказались причинами вымирания мамонтов, выяснили ученые

EHB: мамонты теряли обоняние из-за пыльцы и не могли найти себе пару по запаху

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Depositphotos

Группа химиков из зоологов из России, Израиля и Италии нашла доказательства того, что аллергия стала одной из причин вымирания шерстистых мамонтов. Исследование опубликовано в научном журнале Earth History and Biodiversity (EHB).

Предыдущие изыскания показали, что мохнатые родственники современных слонов исчезли около 4000 лет назад из-за изменения климата и охоты со стороны человека.

В новом исследовании команда выяснила, что мамонты могли страдать аллергией на определенные виды пыльцы цветов. Вещество вызывало заложенность хобота, из-за чего зверям было трудно различать запахи и искать таким образом потенциальных партнеров для спаривания.

Ученые отметили, что для современных слонов обоняние играет решающую роль при поисках воды, еды и пары.

Выводы исследователей основаны на изучении образцов тканей замороженных мамонтов, найденных в Сибири. Анализ показал наличие антител, которые были задействованы для борьбы с инфекциями. Специалисты также обнаружили остатки пыльцы, которую вдыхали животные.

По словам авторов открытия, вымирание мамонтов случилось во время потепления, позволившего многим растениям появиться в местах обитания мамонтов. Это объясняет, почему пыльца флоры оказалась аллергеном для огромных зверей.

Ранее ученые раскрыли тайну вымирания карликовых слонов и бегемотов на древнем Кипре.

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