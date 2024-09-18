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Ученые нашли в организме человека тысячи химикатов из одноразового пластика

JES: в теле человека может накапливаться 3600 химических веществ из пластика

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Shutterstock/tativophotos

Швейцарские ученые из организации Food Packaging Forum Foundation совместно с коллегами из США обнаружили несколько тысяч химикатов из одноразового пластика в организме человека. Большая часть найденных веществ содержалась в пластиковых упаковках продуктов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (JES).

По словам команды, около 100 из этих соединений считаются опасными для здоровья. Среди них так называемые вечные химикаты семейства ПФАС, а также бисфенол А. Авторы открытия уточнили, что найденные вещества группы ПФАС связаны с раком и сбоями эндокринной системы, а бисфенол А вызывает разрушительное действие на гормональный фон и запрещен к использованию в некоторых странах. Еще одним химическим веществом, нарушающим гормональный фон, оказались фталаты, которые связывают с бесплодием.

Ранее исследователи каталогизировали около 14 тыс. химических веществ, контактирующих с пищевыми продуктами, которые способны «мигрировать» в продукты питания из упаковки, изготовленной из пластика, бумаги, стекла, металла или других материалов. Они также могут попадать в организм с других участков процесса приготовления пищи, например, с конвейерных лент или кухонных принадлежностей.

Ученые провели поиск этих химических веществ в существующих базах данных биомониторинга, которые отслеживают химические вещества в образцах человека.
По словам специалистов, они ожидали найти не более нескольких сотен химикатов, проникающих из упаковки в продовольствие. Однако результаты на порядок превзошли прогнозы исследователей.

Ограничением исследования было то, что оно не смогло оценить концентрацию каких-либо химических веществ в организме человека, отметили ученые.

Ранее исследователи создали новый способ выявления токсичных «вечных химикатов».

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