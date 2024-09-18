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Названы способы справиться с укачиванием в транспорте

Врач Макаршина: два препарата позволяют справиться с укачиванием

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Tunatura/Shutterstock

Лечения от укачивания нет, но есть препараты, которые позволяют уменьшить неприятную симптоматику. Например, драмина и скополамин. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр сети «Клиника Фомина» Мария Макаршина.

«Самый известный – дименгидринат (Драмина), разрешенный с трехлетнего возраста препарат. В большинстве случаев его побочным эффектом будет сонливость. Применяется до начала движения, минимум за 30 минут. Еще одно рецептурное средство – скополамин. За рубежом его используют в виде пластыря, который клеится за ухо минимум за 4 часа до поездки. Он разрешен с 10 лет», – рассказала Макаршина.

Противорвотные средства, которые многие тоже используют для предотвращения укачивания, не доказали своей эффективности в профилактике состояния. Дело в том, что корень проблемы кроется в вестибулярном аппарате. Мозг оценивает положение и перемещение тела в пространстве по сигналам, поступающим от внутреннего уха, глаз и рецепторов скелетных мышц.

«Основная теория развития укачивания: сигналы, поступающие от этих рецепторов, дают противоречивую информацию. Например, при езде на машине зрение и ощущение вибрации говорят о перемещении тела, а рецепторы от мышц говорят о неподвижности», – объяснила врач.

Помимо лекарственных средств, существуют и немедикаментозные методы профилактики укачивания. В их числе стимуляция точки Р6 на запястье (ее можно найти, положив два пальца ниже запястного сустава, точка будет находится под ними) и рассасывание леденцов с имбирем, однако убедительных данных об их эффективности нет.

Ранее врач рассказала, как часто в норме у пожилых происходят кровоизлияния в глазу.

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