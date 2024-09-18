Названо неочевидное полезное свойство мяса и молока

Ученые из Центра интегративных медицинских наук RIKEN (IMS) в Японии обнаружили, что пищевые антигены, такие как молочные и мясные белки, помогают предотвратить рост раковых опухолей в кишечнике. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Исследование проводилось на мышах с мутацией в гене, подавляющем рост опухолей. Как и у людей с семейным аденоматозным полипозом (образованием в кишечнике полипов), при нарушении работы этого гена у мышей развиваются опухоли в тонком и толстом кишечнике.

На первом этапе мышей разделили на две группы. Грызунов кормили обычной пищей или кормом, не содержащим антигенов — веществ, которые организм рассматривает как чужеродные. У мышей, которые получали стандартный корм, количество опухолей в тонком кишечнике снизилось, а в толстом — осталось неизменным. После этого ученые добавили в пищу без антигенов белок под названием альбумин. Он содержится в мясе, молоке и чечевице.

Результатом стало ускоренное подавление роста опухолей в тонком кишечнике. Исследователи уточнили, что такая защита была напрямую связана с присутствием антигена альбумина, а не с пищевой ценностью продуктов. Кроме того, мышей, которых кормили пищей с альбумином, в организме было больше иммунных Т-клеток.

По словам ученых, простые диеты без антигенов могут снижать нагрузку на пищеварение и улучшать самочувствие людей с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как болезнь Крона или синдром раздраженного кишечника. Однако следовать им при семейном аденоматозном полипозе может быть рискованно, поскольку организм может лишиться веществ, помогающих бороться с раком.

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