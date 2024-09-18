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Ученые выяснили, какие молекулы «подпитывают» раковые клетки

Nature: жировые молекулы сфинголипиды повышают выживаемость раковых клекток

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Freepik.com

Ученые американской биотехнической компании Lime Therapeutics в составе научного коллектива установили, что особые липиды, называемые сфинголипидами, «подпитывают» раковые клетки и помогают им избегать атак иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученым давно известно, что повышенный уровень липидов (жироподобных молекул) коррелирует с тяжелым течением рака и метастазированием. Исследователи Lime Therapeutics задались целью выявить причины такой корреляции путем скрининга генов, участвующих в этом процессе. Они имплантировали серию раковых клеток (в каждой из которых отсутствовал отдельный ген) мышам с нормальной и подавленной иммунной системой. Таким образом ученые выяснили, без каких составляющих липидного метаболизма, контролируемых генами, не могут выживать раковые клетки.

Было установлено, что центральную роль в стимуляции роста опухолей играют сфинголипиды. Они не только служат источником энергии для раковых клеток, но и защищают их от уничтожения иммунными. Дополнительные исследования показали, что препарат для лечения болезни Гоше — генетического заболевания, характеризующегося нарушением способности расщеплять липиды, замедляет рост опухолей поджелудочной железы, легких и колоректального рака у мышей.

Это подтверждает гипотезу ученых о том, что распад сфинголипидов повышает чувствительность раковых клеток к иммунному ответу.

Исследователи также выяснили, что такой способ лечения работает только при KRAS-зависимых видах рака (названных так в честь мутировавшего онкогена, который их вызывает). Ученые предположили, что новые препараты, останавливающие выработку сфинголипидов, могут помочь повысить эффективность существующих методов иммунотерапии.

Ранее ученые выяснили, как раковые опухоли в полости рта противостоят лечению.

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