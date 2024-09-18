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Неожиданные звуки могут склонять людей к риску, выяснили ученые

NatCom: неожиданные звуки могут привести к принятию рискованных решений

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Global Look Press

Ученые из Йельского университета обнаружили, что воздействие неожиданных звуков запускает выброс дофамина в мозге, что может привести к принятию более рискованных решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании приняли участие 1600 добровольцев. Они получили особое задание — решить определенную проблему, выбирая между безопасным и рискованным вариантом. Перед тем, как участники озвучивали свой выбор, ученые запускали последовательность звуковых сигналов. В начальных экспериментах участники слышали шесть звуковых сигналов подряд перед каждым принятием решения. Однако потом исследователи создали последовательность с дополнительным звуком. Ее запускали примерно в 25% случаев.

Ученые обнаружили, что неожиданное изменение ряда звуковых сигналов повышало склонность испытуемых к риску — они чаще выбирали менее надежный вариант решения проблемы. Ученые объяснили, что неожиданные звуки приводят к кратковременному выбросу дофамина. Это один из нейромедиаторов, продуцируемых эндокринными клетками головного мозга. Повышенная выработка этого вещества не только приносит чувство удовольствия, но и делает человека более импульсивным, склонным к рискованному поведению.

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