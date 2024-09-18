Ученые прокомментировали поиски библейского Ковчега Завета

Ученые со всего мира продолжают поиски библейского Ковчега Завета. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, судьба этой реликвии остается загадкой, о чем ведутся споры уже на протяжении 2500 лет. Существует несколько теорий: ковчег мог быть уничтожен, украден или скрыт.

В настоящее время, как утверждает агентство, поиски ведутся в таких местах, как Иерусалим и Африка.

Есть версия, что иудеи спрятали свою реликвию в храме под горой. Пять лет назад археологи из Израиля нашли в городке Бет-Шемеш руины святилища, которому по меньшей мере три тысячи лет. Это сооружение отличается необычной конструкцией: в центре расположился огромный каменный стол. Предполагается, что на него ставили массивный ящик со Скрижалями Завета.

«Планировка напоминает описание, представленное в библейской книге пророка Самуила. Во времена царя Давида для ковчега был возведен специальный временный храм, чтобы защитить его от филистимлян, с которыми еврейский народ тогда вел войну», — сообщил журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.

Существует вероятность, что спустя несколько столетий реликвия снова была перевезена на это место. Однако исследователи отмечают, что это событие не зафиксировано в письменных источниках, что делает эту гипотезу сомнительной.

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