Ученые раскрыли план высадки на самый холодный мир в Солнечной системе

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали план миссии по изучению Тритона — крупнейшего спутника Нептуна и самого холодного объекта Солнечной системы с температурой поверхности -235°C. Проекту дали название Arcanum. Исследование опубликовано в научном издании Aeronautical Journal (AEJO).

Учитывая различные требования к изучению как планеты, так и луны, Arcanum разделен на три отдельные части — орбитальный аппарат, «орбитальный маневровый аппарат» и посадочный модуль.

Орбитальная часть под названием «Сомервилль» должна доставить научную платформу в систему Нептуна. Она же будет служить ретранслятором для системы связи посадочной секции. «Сомервилль» несет несколько камер, спектрометры, магнитометр и другие научные приборы, а также инфракрасный телескоп. Это устройство позволит рассматривать Нептун и заглянуть в пояс Койпера — огромное ледяное поле на границе Солнечной системы.

Второй блок Arcanum называется «Тенцинг». Он предназначен для точного позиционирования посадочного модуля перед спуском на Тритон.

Сам посадочный модуль называется «Бингем». Он несет на борту несколько камер, сейсмометр, термометр и масс-спектрометр для изучения грунта луны Нептуна.

Авторы проекта отметили, что для доставки Arcanum к Нептуну потребуется тяжелая ракета, поскольку масса космического аппарата превышает 550 килограммов.

По словам ученых, Arcanum можно подготовить к запуску в 2030 году. В этом случае миссия достигнет Нептуна к 2045 году. Исследователи отметили, что пока их проект не поддержали крупные космические агентства, поэтому его воплощение не гарантировано.

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