Ученые нашли способ обмануть организм и заставить его сжигать больше калорий

Шотландские ученые из Эдинбургского университета обнаружили ген, удаление которого заставляет организм сжигать больше калорий. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

Речь идет о гене PHD2, который в большом количестве содержится в бурой жировой ткани — типе жира, помогающем нам сохранять тепло при низких температурах.

Бурый жир помогает организму сжигать калории, расщепляя молекулы сахара в крови и собственные клетки для поддержания температуры тела. Особенно активно этот процесс идет в высокогорных районах, где в воздухе содержится меньше кислорода.

Команда сосредоточила свою работу на PHD2, который действует как датчик кислорода для организма и играет важную роль в регуляции бурого жира.

Удалив ген из бурого жира мышей, исследователи обнаружили, что им удалось имитировать воздействие большой высоты на жир и заставить ткань поверить, что она находится в состоянии гипоксии. Это произошло в теплой среде, в которой свойства бурого жира обычно неактивны.

Исследование показало, что, несмотря на то, что мыши без PHD2 ели значительно больше, они сжигали больше жира и на 60% больше калорий, чем мыши с геном.

Ученые также отметили, что у мышей без этого гена не было обнаружено признаков плохого обмена веществ, обычно связанных с избыточным весом.

Исследователи подчеркнули, что подавление чувствительного к кислороду гена может помочь защитить организм от диабета 2 типа и других метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что занятия спортом оздоравливают жир на животе.