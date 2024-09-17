Ученые рассказали, какая диета помогает справиться с раздраженным кишечником

Ученые из Лундского университета в Швеции установили, что частичный отказ от сахара и крахмала облегчают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространенное нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга. СРК характеризуется симптомами рецидивирующей боли в животе и нарушениями дефекации. В его формировании важную роль играют генетическая предрасположенность и психологические факторы.

Несколько лет назад ученые выяснили, что пациентам с СРК следует избегать употребления продуктов с высокой степенью обработки (готовых блюд, фастфуда), некоторых овощей, фруктов, ягод, бобовых и молочных продуктов. В частности, той пищи, которая содержит короткоцепочечные углеводы (олигосахариды, дисахариды и моносахариды и близкие по строению сахароспирты — полиолы). Такой стиль питания называется FODMAP.

В новом исследовании с участием 155 добровольцев ученые сравнили эффективность и другой диеты под названием SSRD. Последняя предписывает отказаться от сахарозы и крахмала. Самые известные источники сахарозы – это бананы, ананасы, хурма, апельсины и мандарины, финики, виноград. Она также содержится во всех кондитерских изделиях, выпечке, газированных напитках, вареньях, джемах. Крахмалом богаты картофель, кукуруза, бобовые и горох.

Результаты показали, что оба типа питания помогли ослабить симптомы СРК у 75-80% участников. Однако тяга сахару снизилась сильнее в группе, придерживающейся SSRD. Эта диета также привела к более успешному снижению веса.

Ученые подчеркнули, что список продуктов, разрешенных к употреблению на SSRD, намного длиннее, чем у FODMAP. Это помогает без лишних сложностей соблюдать диету, восстанавливая здоровье кишечника.

Ранее ученые связали низкий уровень марганца с воспалением кишечника.