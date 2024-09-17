Экстракт молочая улучшает работу мозга при хроническом стрессе, выяснили ученые

Марроканские ученые из Университета Ибн Тофайля обнаружили, что прополис из суккулентного растения молочай смолоносный (Euphorbia resinifera) улучшает когнитивные способности при хроническом стрессе. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience and Behavioral Physiology (NBP).

Прополис — это клейкий материал, который пчелы производят, собирая смолу с растений. Специалисты извлекли активные компоненты прополиса с помощью метанола и превратили их в экстракт.

Команда провела эксперименты на самцах крыс, испытывающих постоянный стресс в легкой форме.

Исследователи разделили 18 животных на три группы: контрольную, стрессовую и экспериментальную. В первой грызунов не подвергали никаким стрессорам, а во второй и третьей крысы испытывали стрессовым воздействиям дважды в день в течение шести недель. Подопытным из экспериментальной группы также давали экстракт прополиса.

Затем крысы прошли ряд тестов на распознавание объектов и прохождение лабиринта.

Исследователи обнаружили, что прополис из молочая улучшил память у подверженных стрессу крыс, защищая целостность нейронов в областях CA1 и CA3 гиппокампа.

Кроме того, крысы, получавшие добавку после воздействия стресса, охотнее взаимодействовали с незнакомыми сородичами.

По словам ученых, прополис из молочая способен улучшать работу памяти и способствовать социальному поведению при стрессе.

Ранее исследователи выяснили, что стресс улучшает качество спермы.