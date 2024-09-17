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Экстракт молочая улучшает работу мозга при хроническом стрессе, выяснили ученые

NBP: вещество из молочая сделало крыс сообразительнее в стрессовой обстановке

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simona pavan/Shutterstock/FOTODOM

Марроканские ученые из Университета Ибн Тофайля обнаружили, что прополис из суккулентного растения молочай смолоносный (Euphorbia resinifera) улучшает когнитивные способности при хроническом стрессе. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience and Behavioral Physiology (NBP).

Прополис — это клейкий материал, который пчелы производят, собирая смолу с растений. Специалисты извлекли активные компоненты прополиса с помощью метанола и превратили их в экстракт.

Команда провела эксперименты на самцах крыс, испытывающих постоянный стресс в легкой форме.

Исследователи разделили 18 животных на три группы: контрольную, стрессовую и экспериментальную. В первой грызунов не подвергали никаким стрессорам, а во второй и третьей крысы испытывали стрессовым воздействиям дважды в день в течение шести недель. Подопытным из экспериментальной группы также давали экстракт прополиса.

Затем крысы прошли ряд тестов на распознавание объектов и прохождение лабиринта.

Исследователи обнаружили, что прополис из молочая улучшил память у подверженных стрессу крыс, защищая целостность нейронов в областях CA1 и CA3 гиппокампа.

Кроме того, крысы, получавшие добавку после воздействия стресса, охотнее взаимодействовали с незнакомыми сородичами.

По словам ученых, прополис из молочая способен улучшать работу памяти и способствовать социальному поведению при стрессе.

Ранее исследователи выяснили, что стресс улучшает качество спермы.

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