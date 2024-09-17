Врач рассказал о связи длительного кашля с возникновением грыжи

Длительный кашель так же, как и ожирение и поднятие тяжестей, может привести к развитию пупочной или паховой грыжи, рассказал «Газете.Ru» ведущий врач-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтерга), профессор Сергей Тарабарин.

Грыжей называют заболевание, при котором происходит выпячивание внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через естественное или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости покрывающих их оболочек.

«Чаще всего этим отверстием выступает пупок, паховый канал или места разрезов после операций на животе, органах малого таза. В этом случае мы говорим о так называемых послеоперационных (вентральных) грыжах. Причины появления грыж – ожирение, поднятие тяжестей и длительный кашель. Все эти три причины приводят к повышению внутрибрюшного давления и выпячиванию грыжи через грыжевые «ворота», – рассказал специалист.

Чаще всего пациенты самостоятельно замечают грыжи и обращаются на прием к хирургу. Однако иногда выявление грыжи может быть случайной находкой при осмотре хирурга. Для подтверждения наличия грыжи используют УЗИ места выпячивания.

При отсутствии жалоб за состоянием пациента наблюдают, однако если больной начинает жаловаться на дискомфорт в грыже и боли, то врач назначает ему операцию по удалению.

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