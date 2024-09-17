Менопауза плохо влияет на здоровье зубов, рассказали врачи

Падение уровня гормона эстрогена, вызванное менопаузой, может привести к снижению выработки слюны и возникновению сухости во рту. Это может стать причиной размножения бактерий, провоцирующих кариес и проблемы с деснами. Об этом изданию Daily Mail рассказали доктор Томас Соллесито, глава отделения оральной медицины Пенсильванского университета, и доктор Салли Крам, пародонтолог из Вашингтона.

Доктор Соллесито отметил, что женский половой гормон эстроген чрезвычайно важен для нормальной работы слизистых, включая полость рта. Снижение его выработки ведет к недостатку слюны, обладающей антибактериальными и защитными свойствами. Из-за недостаточного естественного очищения в полости рта могут начать размножаться бактерии, вызывающие неприятный запах и кариес.

Изменение женского гормонального фона также может быть причиной снижения плотности костей, в том числе челюстных углублений, удерживающих зубы. Это может привести к расшатыванию последних. Одновременно с этим, естественное старение вызывает опущение десен, что может обнажить участки зубов, не защищенные эмалью.

По мнению доктора Крам, большинство заболеваний полости рта можно предотвратить достаточным увлажнением слизистых. Для этого нужно уделять внимание питьевому режиму. Также рекомендуется внести изменения в рацион, ограничив потребление насыщенных жиров (масла, жареных продуктов, сладостей) в пользу овощей и фруктов.

Ранее ген ранней менопаузы оказался связан с высоким риском рака.