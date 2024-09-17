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Врач рассказал, о чем может говорить шелушение ушей

Daily Mail: шелушение ушей может говорить об экземе или псориазе

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Depositphotos

Зуд и шелушение ушных каналов часто встречается у людей с экземой и псориазом. Избавиться от этого симптома помогают кремы, содержащие кальципотриол — особую форму витамина D. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Мартин Скерр.

Врач объяснил, что шелушение ушных каналов обычно вызвано локализованной формой экземы. Это симптом, который проходит после назначения стероидов в форме капель или мази, а также использования противогрибковых препаратов. Последние необходимы для того, чтобы устранить избыток дрожжей Malassezia, которые естественным образом содержатся на коже.

Другой причиной шелушения ушных проходов (а так же раковины и участков кожи за ушами) может быть псориаз. Это аутоиммунное заболевание, вызванное сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды. Оно характеризуется интенсивной воспалительной реакцией, перепроизводством клеток кожи и появлением зудящих чешуйчатых пятен.

По мнению доктора Скерра, шелушение ушей может стать причиной для обращения за помощью в дерматологическую клинику. Однако для улучшения внешнего вида кожи можно воспользоваться кремами с кальципотриолом (витамином D). Такие средства уменьшают количество клеток, вырабатываемых кожей, и позволяют облегчить зуд.

Ранее признаки артрита выявили у четверти пациентов с заболеванием кожи.

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