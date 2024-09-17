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Ученые нашли микропластик в человеческом мозге

JAMA: микропластик может проникать в мозг человека через нос

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Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии и Свободного университета Берлина обнаружили микропластик в мозге человека. Частицы пластика могли проникнуть туда через обонятельную луковицу. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые провели детальный анализ мозговых структур 15 покойных жителей в Сан-Паулу, ушедших из жизни в возрасте от 33 до 100 лет. В ходе исследования в обонятельных луковицах 8 из 15 испытуемых были выявлены фрагменты и волокна синтетического полимера – пластика.

Чаще всего обнаруживали полипропилен – широко применяемый в различных сферах, включая упаковку, одежду и мебель, пластик. Эксперты склонны думать, что микропластик попадает в организм через органы дыхания, особенно при нахождении в помещениях.

Другие исследования уже показали, что в обонятельной луковице можно также обнаружить частицы сажи из-за загрязнения воздуха, в редких случаях там находят амеб, вызывающих смертельную форму энцефалита. Новые данные расширили список «находок» частицами пластика.

Предыдущие исследования уже выявили наличие частиц сажи в обонятельных луковицах из-за загрязнения воздуха, а также находку амеб, способных вызвать опасную форму энцефалита. Новые открытия добавили к этому списку нахождение пластиковых частиц.

До этого ученые обнаруживали микропластик в легких, кишечнике, крови, яичках и сперме человека. Однако предполагалось, что гематоэнцефалический барьер может защищать мозг от вторжения пластиковых частиц.

Ранее метод удаления микропластика из воды помог ученым улучшить анализ крови.

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