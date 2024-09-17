Польские астрономы нашли новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы

Астрономы польского университета Николая Коперника в Торуни открыли новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы. Об этом сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

По мнению ученых, это новое небесное тело значительно больше крупнейших объектов Солнечной системы. Масса экзопланеты в 11 раз больше, чем масса Юпитера, а полный оборот вокруг звезды она завершает за 14 лет. Она находится на расстоянии шести астрономических единиц от своей звезды и имеет температуру около минус 100 градусов Цельсия.

Астрономы применили метод доплеровских наблюдений, который фиксирует изменения в движении звезды под влиянием гравитации планет. Наблюдения велись несколько лет при помощи различных телескопов.

8 сентября стало известно, что ученые нашли неизвестную структуру на краю Солнечной системы. В новом исследовании планетологи выяснили, что на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц наблюдается неожиданное уплотнение ОПК. Внешнее кольцо отделено от внутреннего почти пустым пространством.

Ранее выяснилось, что Земля на время получит новую мини-луну.