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Ученые заставили клетки рака атаковать самих себя

Science: изменение раковых клеток разрушило щит, скрывавший их от иммунитета

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Шведские ученые из Лундского университета нашли способ лишить раковые опухоли защитного барьера, не дающего иммунной системе организма уничтожать онкологические новообразования. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Новый подход включает перепрограммирование раковых клеток в иммунные клетки cDC1, которые разрушают щит вокруг опухоли и позволяют Т-клеткам иммунитета устранить пораженные ткани.

Исследователи определили три фактора транскрипции, которые можно использовать для преобразования других типов клеток в клетки cDC1, а затем вставили генетические последовательности из этих клеток в вирус для транспортировки перепрограммированных клеток к опухолевому барьеру.

Команда протестировала свои перепрограммированные клетки, введя их в опухолевые ткани в чашке Петри.

Ученые повторили эксперименты на мышах, но во втором испытании также давали грызунам иммунотерапевтические препараты, которые вообще не позволяли опухолевым клеткам распространяться.

Специалисты также обнаружили, что лечение увеличивало количество Т-клеток, что защищало мышей от будущего внедрения опухолевых клеток.

Чтобы выяснить, может ли их подход работать на людях, исследовательская группа проверила его на клетках человека в лаборатории и обнаружила, что метод работает так же хорошо.

Ученые надеются, что их подход позволит совершить прорыв в лечении рака.

Ранее исследователи создали «заряженные» иммунные Т-клетки для уничтожения рака.

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