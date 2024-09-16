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Ученые открыли новую систему групп крови

Blood: группы крови различаются по антигену AnWj

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Международной референс-лаборатории NHSBT по группам крови (IBGRL) и Университета Бристоля создали новую систему групп крови под названием MAL. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Традиционно группы крови классифицируются на первую, вторую, третью и четвертую. В каждой из которых эритроциты содержат особые поверхностные маркеры (антигены). Однако кровь имеет более сложный состав, и на сегодняшний день учеными выявлены 47 систем групп крови, учитывающие присутствие более 360 антигенов.

Новая система, разработанная британскими исследователями, основана на классификации групп крови по антигену AnWj, который передается белком Mal. По мнению ученых, при переливании крови людям с отрицательным генотипом AnWj от людей с положительным генотипом может произойти негативная реакция.

Более, чем у 99,9% населения генотип AnWj положительный. Однако ученые обнаружили несколько представителей с отрицательным генотипом. Наиболее распространенными причинами отрицательного AnWj оказались гематологическое заболевание и некоторые виды рака. Лишь у немногих людей эта особенность была обусловлена генетическими факторами.

По мнению ученых, их открытие поможет выявлять индивидов с редкими особенностями крови и оптимизировать процедуру переливания для них.

Ранее был создан высокоточный анализ крови для проверки на парализующее заболевание.

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