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Ученые открыли новый вид «вечно сердитых» рыб

ZooKeys: в Красном море обнаружили неизвестную разновидность карликовых бычков

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Viktor Nunes Peinemann

Международная группа ученых из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы из Саудовской Аравии и Вашингтонского университета в США нашли новый вид рыб, которые выглядят вечно недовольными из-за строения морды. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Открытую разновидность назвали «сварливым карликовым бычком». Несмотря на свой небольшой размер менее двух сантиметров, рыба выглядит на удивление грозно и обладает большими клыками.

Сварливых бычков обнаружили в Красном море во время дайвинг-экспедиции по исследованию фауны кораллового рифа. Животные живут среди коралловых рифов, покрытых красными водорослями, и питаются мелкими беспозвоночными.

Первоначально исследователи думали, что наткнулись на огненного карликового бычка Sueviota pyrios, который ранее был известен только по одному экземпляру, найденному в 1972 году. Однако более внимательный анализ показал, что речь идет о совершенно новом виде.

Авторы открытия отметили, что обнаружение новых видов морских животных в Красном море подчеркивает необходимость защиты природы региона, который страдает от обесцвечивания кораллов из-за теплеющего климата.

Ранее ученые обнаружили новый вид рыб-драконов в водах Антарктиды.

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