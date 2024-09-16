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Ученые перезапустили циркадные ритмы человека с помощью цветов закатного неба

JBR: сочетание оранжевого и синего света повышает уровень мелатонина в организме

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Вашингтон в Сиэтле разработали устройство, перезапускающее биологические часы организма, также известные как циркадные ритмы. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Biological Rhythms (JBR).

Циркадные ритмы зависят от суточного цикла. Они стимулируют контуры в глазах, которые сообщаются с мозгом. Используя эту информацию, мозг вырабатывает гормон мелатонин, помогающий нам засыпать в ночное время.

Множество проблем со здоровьем и настроением приписывают рассинхронизации циркадных ритмов. Такая асинхронность провоцируется сезонными изменениями, отсутствием естественного света, работой в ночную смену и перелетами через несколько часовых поясов.

Люди, которые проводят много часов в день при искусственном освещении, часто страдают от сбоев в циркадных ритмах и нехватки мелатонина, вызывающей нарушения сна.

В новом исследовании ученые испытали три световых прибора с лампами разных цветов. Первые излучал видимый свет интенсивностью 500 люкс (яркость, подходящая для обычных офисных помещений). Второй использовал коротковолновый синий светодиод, активирующий меланопсин (фотопигмент, отвечающий за светочувствительность глаз). Третий источник был оснащен светодиодом с синими и оранжевыми длинами волн, чередующимися 19 раз в секунду.

Ученые подвергали добровольцев воздействию света разных приборов и изучали концентрацию мелатонина в их организмах с помощью анализов слюны.

Самым эффективным оказался третий светодиод, чередующий синие и оранжевые оттенки света. Он позволил сдвинуть фазу выработки мелатонина на 80 минут. Синий свет ускорил производство гормона на 40 минут, а обычный белый — лишь на 2,8 минуты.

По словам ученых, сочетание оранжевого и синего света может влиять на циркадные ритмы организмы за счет того, что именно такие оттенки мы обычно видим на закатном небе в конце дня.

Ранее исследователи назвали продукты, стимулирующие выработку мелатонина.

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