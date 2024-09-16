Российские ученые усовершенствовали методы 3D-печати

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод ускорения и упрощения процесса 3D-печати, который позволит получать более качественные изделия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В Пермском Политехе создали устройство, позволяющее исследовать прочность сцепления различных материалов при использовании 3D-принтера. Это поможет избежать ситуаций, при которых производимый предмет отделяется от подложки в процессе печати. Такие инциденты приводят к браку и вынуждают начинать процесс печати с начала.

Разработка имитирует реальные условия печати, когда происходит нагрев материала до температуры печати, а после завершения работы – охлаждение. Конструкция дает возможность точно измерить силу сцепления на всех этапах процесса.

Вычисление оптимальных адгезионных характеристик повышает производительность и помогает избегать прерывания и цикла перезапуска печати. Это сэкономит время и материалы, отметили специалисты ПНИПУ.

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