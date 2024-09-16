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Ученые нашли гигантскую черную дыру, погубившую родную галактику

NatAstro: черная дыра остановила рождение новых звезд в своей галактике

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NASA-Chandra X-ray Center

Международная группа астрономов из Италии, США, Великобритании и других стран открыли сверхмассивную черную дыру (СМЧД), которая практически остановила создание новых звезд в своей галактике, выбросив из нее весь космический газ. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда сделала открытие с помощью орбитального телескопа «Джеймс Уэбб».

Ученые рассмотрели древнюю галактику GS-10578, сформировавшуюся более 12 млрд лет назад. В ее центре расположена монструозная черная дыра, которая оказалась огромной даже по меркам других СМЧД. Ее масса в 200 млрд раз превышает массу Солнца. Для сравнения, черная дыра Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный Путь лишь в 4 млн раз массивнее Солнца.

Как показали наблюдения, черная дыра выбрасывает из GS-10578 большие объемы космического газа со скоростью 1000 километров в секунду, что позволяет преодолеть галактическую гравитацию.

Масса газа, покидающего галактику из-за черной дыры, превышает требуемые объемы вещества для формирования новых звезд. По сути, СМЧД погубила собственную систему, сделав ее бесплодной.

«Мы знали, что черные дыры оказывают огромное влияние на галактики, и, возможно, это обычное дело, что они останавливают звездообразование, но до появления «Джеймса Уэбба» мы не могли напрямую подтвердить это», — отметил соавтор исследования, профессор Роберто Майолино из Института космологии Кавли в США.

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути.

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