Врач рассказала, как часто в норме у пожилых происходят кровоизлияния в глазу

В норме у людей старшего возраста с признаками атеросклероза или тех, кто принимает кроворазжижающие препараты, кровоизлияния в глазу могут спонтанно появляться примерно раз в шесть месяцев, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталия Боша.

«Но если вы абсолютно здоровый человек или кровоизлияния стали происходить регулярно, то это — повод насторожиться. При возникновении кровоизлияний в глазу впервые на фоне полного благополучия и при частом возникновении подобных симптомов стоит сразу же обратиться к офтальмологу», — рассказала врач.

Также к врачу необходимо обратиться при наличии отделяемого из глаз, болезненности, нарушений зрения или большой площади кровоизлияния, когда «глаз залит кровью».

«Некоторые считают, что кровоизлияние глаз может говорить о глаукоме. Однако на начальных этапах глаукома редко вызывает какие-либо неприятные и заметные изменения в глазу. Исключение — острый приступ глаукомы. В этом случае развивается сильный болевой синдром, резкое ухудшение зрения и покраснение глаз. Но даже в этом случае ни о какой прямой связи между кровоизлияниями и развитием глаукомы речи не идет», — рассказала врач.

По ее словам, зачастую такое состояние вызвано сосудистыми патологиями. Например, сосуды в глазу могут лопаться из-за повышенного артериального давления, атеросклероза, васкулита (воспаление сосудов), травм, приема кроворазжижающих препаратов и недостатка витамина С.

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