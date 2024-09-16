Ученые предложили использовать отходы помидоров для борьбы с раком

Колумбийские ученые установили, что отходы переработки томатов, особенно кожура, содержат полезное вещество ликопин. Он способен противодействовать раку благодаря своим антиоксидантным свойствам. Результаты исследования опубликованы на портале MDPI.

Ученые давно осведомлены о пользе потребления помидоров. Однако в процессе их промышленной переработки возникает значительное количество отходов — от 10% до 18% сырья становится непригодным для использования. Неправильная утилизация такого мусора может оказывать негативное влияние на экосистемы.

Отходы переработки томатов, особенно кожура, также обладают рядом полезных для здоровья свойств. Они содержат ликопин - антимутагенный агент и мощный антиоксидант, который может защищать клетки организма от повреждений. Ликопин используется для изготовления косметики. Также он привлек внимание ученых как потенциальное средство для лечения рака.

Чтобы выяснить, возможно ли использовать кожуру томатов в качестве источника ликопина и каротиноидов для лечения рака, ученые провели научный обзор ранее опубликованных исследований на соответствующую тему. Анализ показал, что экстракты томатной кожуры демонстрируют обнадеживающие противораковые свойства.

Исследователи заявили, что научные работы, направленные на изучение возможностей использования кожуры помидоров, открывают новые горизонты в разработке методов борьбы с раком. Чтобы усовершенствовать их, необходимы дополнительные исследования.

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