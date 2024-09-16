Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как снизить уровень сахара в крови без подсчета калорий

EASD: 16-часовое голодание помогает снизить уровень сахара в крови

close
Shutterstock

Ученые из Манчестерского столичного университета установили, что ограничение времени приема пищи восьмичасовым интервалом помогает снизить уровень сахара в крови без подсчета калорий за три дня. Результаты исследования представлены на сайте Ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В исследовании приняли участие 15 малоподвижных людей с избыточным весом. Добровольцы придерживались двух трехдневных режимов питания – раннего (принимали пищу с 8:00 до 16:00) и позднего (ели в промежутке с 12:00 до 20:00), а также обычного режима питания (на прием пищи отводилось более 14 часов в день). Отмечается, что потребление питательных веществ во всех группах добровольцев было распределено стандартно — испытуемые получали 50% дневных калорий из углеводов, 30% — из жиров и 20% — из белков.

Результаты показали, что ограничение приема пищи восемью часами в день увеличивало время нахождения в нормальном диапазоне глюкозы крови в среднем на 3,3% и снижало колебания уровня сахара в крови. При этом не было обнаружено существенных различий между ранним и поздним восьмичасовыми окнами питания.

По словам ученых, такой способ контроля уровня глюкозы хорошо подойдет людям, которым трудно придерживаться подсчета калорий.

Ранее выяснилось, что сахара эффективно очищают воду от тяжелых металлов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами