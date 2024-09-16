В РАН рассказали о росте солнечной активности

Индекс солнечной активности в XXI веке фактически достиг своих максимальных значений, несмотря на противоположные прогнозы. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет РБК.

Как отметили неназванные коллеги ученого, текущий уровень активности звезды отражает ситуацию по итогам второго 11-летнего цикла.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно», — подчеркнул эксперт.

По словам Богачева, все модели указывают на то, что сейчас активность Солнца должна быть примерно на 100-летнем минимуме. Но в реальности соответствующий индекс оказался в два раза выше.

На этом фоне руководитель лаборатории пришел к выводу, что в XXI веке звезда могла перейти в новый цикл роста, который длится 100 лет. Однако, чтобы убедиться в этой гипотезе, ученым необходимо наблюдать за ней в течение как минимум одного года.

При этом директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович пояснил, что рост числа солнечных пятен свидетельствует о повышении общей активности звезды. В годы, когда упомянутый индекс достигает максимальных значений, количество темных областей на поверхности Солнца может увеличиваться до нескольких сотен.

Индекс солнечной активности отслеживается с 1749 года и позволяет сравнивать интенсивность солнечных циклов на протяжении многих лет. Он рассчитывается из числа пятен на поверхности звезды, которые ученым удается зафиксировать в каждый из месяцев.

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