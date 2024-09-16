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В Приморье откроют центр точного климатического прогнозирования

Кожемяко: в 2025 году в Приморье откроют центр климатического прогнозирования

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Виталий Аньков/РАИ «Новости»

В Приморье в 2025 году появится климатическая лаборатория на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), предупреждающая о погодных явлениях с высокой точностью, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что для разработки базовой программы центра была проделана большая подготовительная работа. Кожемяко добавил, что на федеральном уровне создана межведомственная рабочая группа для урегулирования организационных вопросов.

Губернатор отметил, что центр будет решать сложные вопросы прогнозирования, необходимо получать конкретный результат научных работ для дальнейшего применения в мероприятиях по укреплению климатической безопасности края.

В августе стало известно, что ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с ИВиС ДВО РАН создали индукционную печь для исследования газодинамических и физико-химических процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов, которую условно можно назвать лабораторным вулканом.

Ранее в Приморье ученые зафиксировали феномен красного льда.

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