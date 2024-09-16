ИИ способен разгрузить больничные палаты во время пандемии, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Колорадо изучили возможности искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации медицинских процедур во время пандемии или любого другого кризиса в системе здравоохранения. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Health Forum (JAMA HM).

Команда рассмотрела эффективность добавления нового метода на основе ИИ для улучшения распределения нейтрализующих COVID-19 моноклональных антител в периоды нехватки ресурсов.

Подход разработали для принятия решения о том, какие виды лечения назначать отдельным пациентам таким образом. Нейросети поручили искать больных с наибольшим риском госпитализации и давать им приоритет в получении терапии.

Исследователи сравнили подход машинного обучения с решениями из реальной практики и стандартной системой распределения баллов, используемой во время пандемии.

Они обнаружили, что модель продемонстрировала значительное (на 27%) снижение ожидаемых госпитализаций по сравнению с наблюдаемым распределением.

Ранее ученые обучили ИИ диагностировать болезни по цвету языка.