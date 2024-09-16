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ИИ способен разгрузить больничные палаты во время пандемии, выяснили ученые

JAMA HM: нейросеть помогает сократить количество госпитализаций на 27%

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Колорадо изучили возможности искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации медицинских процедур во время пандемии или любого другого кризиса в системе здравоохранения. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Health Forum (JAMA HM).

Команда рассмотрела эффективность добавления нового метода на основе ИИ для улучшения распределения нейтрализующих COVID-19 моноклональных антител в периоды нехватки ресурсов.

Подход разработали для принятия решения о том, какие виды лечения назначать отдельным пациентам таким образом. Нейросети поручили искать больных с наибольшим риском госпитализации и давать им приоритет в получении терапии.

Исследователи сравнили подход машинного обучения с решениями из реальной практики и стандартной системой распределения баллов, используемой во время пандемии.

Они обнаружили, что модель продемонстрировала значительное (на 27%) снижение ожидаемых госпитализаций по сравнению с наблюдаемым распределением.

Ранее ученые обучили ИИ диагностировать болезни по цвету языка.

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