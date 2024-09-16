Ученые создали новый способ производства экологически чистого топлива из углекислого газа

Японские ученые из Токийского столичного университета создали новую технологию преобразования парникового углекислого газа (CO 2 ) в раствор формиата (солей муравьиной кислоты), который можно использовать в качестве экологичного топлива. Исследование опубликовано в научном журнале ESS Catalysis (ESSC).

Метод основан на электрохимической ячейке для восстановления углекислого газа из бикарбоната до формиатного соединения.

Группа создала новый тип ячейки с высокой селективностью для преобразования ионов бикарбоната в ионы формиата.

В новом устройстве использовали электроды, изготовленные из каталитического материала. Электроды отделены от полимерной электролитной мембраны пористым слоем из эфира целлюлозы.

Ионы водорода, полученные на одном электроде, проходят через электролитную мембрану и попадают в пористый слой, где он реагирует с ионами бикарбоната, эффективно производя углекислый газ.

Затем газ преобразуется в ионы формиата на другом электроде, также контактирующем с пористой мембраной.

Тесты показали, что ячейка преобразует CO 2 в формиат с эффективностью 85%.

Ранее ученые научились получать этиловый спирт из углекислого газа.