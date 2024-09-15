Врач рассказала, какие продукты нужно есть осенью

Осенью нужно есть больше сезонных овощей и фруктов, которые наиболее богаты питательными веществами в период созревания. Об этом «Страстям» рассказала врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

В сентябре продолжается сезон дынь и арбузов, кабачков, баклажанов. Можно добавить тыкву, болгарский перец, груши, нектарины, яблоки, сливы. В октябре нужно включить в рацион топинамбур, шиповник, клюкву, калину, в ноябре — гранаты, хурму, апельсины, мандарины, грейпфруты.

Также лучше всего есть местные сезонные продукты. Они наиболее полезны, так как быстрее всего попадают в магазины с полей. Питание с учетом сезонности позволяет разнообразить рацион и сделать его полноценным, заключила врач.

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