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Врач рассказала, какие продукты нужно есть осенью

Диетолог Васильева: осенью нужно есть больше сезонных овощей и фруктов

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Осенью нужно есть больше сезонных овощей и фруктов, которые наиболее богаты питательными веществами в период созревания. Об этом «Страстям» рассказала врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

В сентябре продолжается сезон дынь и арбузов, кабачков, баклажанов. Можно добавить тыкву, болгарский перец, груши, нектарины, яблоки, сливы. В октябре нужно включить в рацион топинамбур, шиповник, клюкву, калину, в ноябре — гранаты, хурму, апельсины, мандарины, грейпфруты.

Также лучше всего есть местные сезонные продукты. Они наиболее полезны, так как быстрее всего попадают в магазины с полей. Питание с учетом сезонности позволяет разнообразить рацион и сделать его полноценным, заключила врач.

До этого россиянам рассказали, что некоторые фальсификаты меда содержат опасные вещества, которые производители добавляют для улучшения вида продукта. Чаще встречаются другие способы подделки, например, разбавление меда сахарным сиропом. При этом человек не получит из меда тех полезных веществ, на которые рассчитывал.

Ранее врач рассказала, как пожилым подготовиться к похолоданию.

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