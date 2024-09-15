Врач назвал главные причины развития рака языка

Употребление горячей пищи и чая повышает риск рака языка. Об этом NEWS.ru рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

К развитию рака языка могут привести курение, частые ожоги пищей или напитками и травмирование языка. Например, если люди часто прикусывают язык или натирают его протезами.

Внешние признаки рака языка включают язвочки или бугорки. Также они могут быть вызваны вирусными инфекциями или проблемами с ЖКТ. Однако при их появлении нужно обязательно обратиться к врачу. Рак языка достаточно сложно поддается лечению, объяснил онколог.

До этого врач Дэн Баумгардт рассказал The Conversation, что незаживающие в течение трех недель язвы во рту могут быть признаком рака полости рта. Также образование язвочек на слизистой рта может быть связано с болезнью Крона, целиакией и другими заболеваниями ЖКТ.

Ранее уролог-онколог рассказал, кому нужно проверить органы мочевыделительной системы.