Загадочные сооружения на Мадагаскаре связали с зороастрийцами

Загадочные вырезы в скале, обнаруженные на Мадагаскаре, могут быть связаны с иранскими зороастрийцами. Об этом сообщает Arkeonews.

На юге острова Мадагаскар нашли вырубленные в скале помещения, которые включали террасы, раковины, стены и другие каменные конструкции. Они были построены в конце первого или начале второго тысячелетия до нашей эры.

Ни на острове, ни на восточном побережье Африки до этого не находили подобных сооружений. Интересно, что аналогичные постройки можно найти в тысячах километров от Мадагаскара, на территории современного Ирана. Там их создали зороастрийцы, представители одной из древнейшей религий.

Хотя нельзя утверждать однозначно, открытие ученых может означать, что Мадагаскар был частью торговых сетей Индийского океана. Возможно, сооружения были созданы поселенцами зороастрийского происхождения. Для подтверждения этого потребуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что древние жители Мадагаскара были связаны с Древним Египтом и азиатским островом Борнео.