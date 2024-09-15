Ученые напомнили о приближении лунного затмения во время суперлуния

Жители Земли в ближайшие дни смогут увидеть редкое астрономическое событие — частичное лунное затмение во время суперлуния. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Как уточнили специалисты Университета штата Нью-Йорк, затмение произойдет в ночь с 17 на 18 октября. Его будет видно на территории Европы, Африки, а также Северной и Южной Америк.

Частичное лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на поверхность естественного спутника нашей планеты.

На будущей неделе это событие совпадет с суперлунием — полнолунием, во время которого Луна сближается с Землей и выглядит на небе немного крупнее, чем обычно. Суперлуние случается три-четыре раза в год.

В отличие от солнечных затмений, для наблюдений за затмением Луны не нужно специальной защиты для зрения. Зрители могут следить за явлением невооруженным глазом, либо использовать бинокль или телескоп.

Во время ближайшего лунного затмения земная тень скроет лишь незначительную часть диска Луны, поэтому событие не обещает быть очень впечатляющим зрелищем.

Ближайшее полное лунное затмение произойдет 13 марта 2025 года. В это время Луна полностью скроется за тенью Земли и окрасится в оттенки красного из-за солнечных лучей, проникающих через земную атмосферу.

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