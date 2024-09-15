Ученые установили сибирское происхождение ездовых пород собак

Американские ученые из Корнеллского университета изучили происхождение арктических ездовых собак и выяснили, где впервые появились подобные породы. Исследование опуликовано в научном журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

Ученые собрали и проанализировали образцы ДНК 344 собак — в основном зарегистрированных сибирских хаски, но также аляскинских маламутов, аляскинских ездовых собак, чукотских ездовых собак и по одному экземпляру немецкой овчарки, золотистого ретривера, немецкого короткошерстного пойнтера, самоеда и салюки.

Геномный анализ показал, что ездовые породы произошли от двух отдельных линий арктических псовых и возникли в северо-восточных сибирских арктических поколениях раньше, чем предполагалось.

По словам автора работы Хизер Хасон, до недавнего времени считалось, что существовала всего одна арктическая линия. Но оказалась, что их как минимум две. Одна ведет к современным сибирским хаски, которые отличаются средними размерами тела, а вторая — к более крупным животным, таким как гренландские ездовые собаки и, возможно, аляскинские маламуты.

Исследователи обнаружили, что в древней Евразии в конце плейстоценовой эпохи, которая закончилась примерно 11,7 тыс. лет назад, существовало по крайней мере две отдельные линии арктических собак. Это открытие значительно отодвигает происхождение ездовых собак на северо-востоке арктической Сибири.

Ранее ученые опровергли представление о лучшем здоровье гибридных пород собак.