Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые установили сибирское происхождение ездовых пород собак

GBE: предки современных ездовых собак возникли в Сибири около 12 тыс. лет назад

close
Илья Наймушин/РИА Новости

Американские ученые из Корнеллского университета изучили происхождение арктических ездовых собак и выяснили, где впервые появились подобные породы. Исследование опуликовано в научном журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

Ученые собрали и проанализировали образцы ДНК 344 собак — в основном зарегистрированных сибирских хаски, но также аляскинских маламутов, аляскинских ездовых собак, чукотских ездовых собак и по одному экземпляру немецкой овчарки, золотистого ретривера, немецкого короткошерстного пойнтера, самоеда и салюки.

Геномный анализ показал, что ездовые породы произошли от двух отдельных линий арктических псовых и возникли в северо-восточных сибирских арктических поколениях раньше, чем предполагалось.

По словам автора работы Хизер Хасон, до недавнего времени считалось, что существовала всего одна арктическая линия. Но оказалась, что их как минимум две. Одна ведет к современным сибирским хаски, которые отличаются средними размерами тела, а вторая — к более крупным животным, таким как гренландские ездовые собаки и, возможно, аляскинские маламуты.

Исследователи обнаружили, что в древней Евразии в конце плейстоценовой эпохи, которая закончилась примерно 11,7 тыс. лет назад, существовало по крайней мере две отдельные линии арктических собак. Это открытие значительно отодвигает происхождение ездовых собак на северо-востоке арктической Сибири.

Ранее ученые опровергли представление о лучшем здоровье гибридных пород собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами