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В Крыму заявили о мониторинге сейсмоактивности после землетрясения в море

ТАСС: ученые отслеживают сейсмоактивность в Крыму из-за землетрясения 1 сентября

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Илья Питалев/РИА Новости

Ученые продолжают следить за сейсмической активностью на Крымском полуострове после землетрясения, которое зафиксировали в акватории Черного моря 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил заместитель директора местной астрофизической обсерватории Александр Вольвач, передает ТАСС.

По информации агентства, эпицентр упомянутого природного катаклизма находился всего в 70 км от города Керчи и в 55 км от города Тамани. Магнитуда подземных толчков составила 4.

«Исследования проводятся на геодинамическом полигоне «Симеиз — Кацивели», который образуют радиотелескоп РТ-22 и две лазерные станции, расположенные на южном побережье Крыма», — рассказал эксперт.

Он добавил, что у ученых есть возможность отслеживать сейсмические процессы в режиме, близком к реальному времени. Кроме того, специалисты могут «видеть» предвестники землетрясений за 280–300 часов до их начала.

Как сказал Вольвач, исследования проводятся путем анализа изменений энтропии измеряемых полей. Они возникают в результате активизации процессов разломов литосферных плит, которые предшествуют землетрясениям.

При этом заместитель директора обсерватории обратил внимание, что Крым расположен недалеко от места соприкосновения трех тектонических плит. Из-за действия Африканской плиты он подвержен смещению в северо-восточном направлении. Ученые при помощи РТ-22 установили, что скорость движения полуострова составляет 34,8 миллиметров в год.

Ранее геофизики рассказали об оползне в Гренландии, который спровоцировал землетрясения по всей планете.

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