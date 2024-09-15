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Волны жары представляют особую опасность для эпилептиков, выяснили ученые

BrainComms: тепловая волна может спровоцировать приступ эпилепсии

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Depositphotos

Британские нейробиологи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что периоды жаркой погоды, также известные как тепловые волны представляют угрозу для людей с эпилепсией. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Communications (BrainComms).

Тепловой волной называют три и более идущих подряд дней с температурой выше 28°C.

В рамках медицинского обследования девять пациентов прошли интракраниальную электроэнцефалографию (ИКЭЭГ), в ходе которой им в мозг вживили небольшие электроды для отслеживания активности мозга.

Поскольку процедуры проходили в периоды летней жары, специалисты получили возможность изучить связь между показаниями ИКЭЭГ и температурой на улице.

Затем исследователи сравнили эти данные с записями ИКЭЭГ, полученными у пациентов в периоды отсутствия аномальной жары, убедившись при этом, что все остальные условия (кроме температуры) остаются прежними.

У всех участников команда регистрировала любую аномальную электрическую активность в течение четырех 10-минутных сегментов в периоды и вне периодов сильной жары. Они также отследили все приступы эпилепсии.

Оказалось, что во время тепловых волн у пациентов фиксировалось больше судорог.

По словам ученых, люди с тяжелой формой эпилепсии с большей вероятностью испытают приступ заболевания во время жаркой погоды. Открытие дополнило информацию о негативном влиянии климатических факторов на здоровье мозга. Наряду с эпилепсией тепловые волны могут усугубить такие нарушения, как инсульт, мигрень, менингит, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.

Ранее исследователи научились заранее прогнозировать эпилептические приступы.

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