Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как женщинам среднего возраста повысить чувствительность к инсулину

IMS: гормональная терапия может снизить риск диабета после менопаузы

close
Shutterstock

Гормональная терапия может значительно повысить чувствительность клеток к инсулину у женщин после менопаузы. Это может снизить риск развития диабета 2-го типа, сообщает Общество по изучению менопаузы (IMS).

Часто развитию диабета 2-го типа предшествует развитие инсулинорезистентности, при которой клетки теряют чувствительность к инсулину и не могут нормально перерабатывать глюкозу.

Ученые проанализировали данные 17 высококачественных исследований, в которых приняли участие более 29 тысяч пациенток. Половина из них получала гормональную терапию, а остальные — препараты без активного ингредиента, то есть плацебо. Возраст пациенток составлял от 47 до 75 лет, а продолжительность лечения — от восьми недель до двух лет.

Гормональная терапия, включая пероральные препараты или накожные пластыри значительно снизили резистентность к инсулину у здоровых женщин в постменопаузе. Результаты могут означать, что гормональная терапия связана с меньшим риском диабета после менопаузы.

«Гормональная терапия — эффективное средство лечения многих неприятных симптомов менопаузы, включая приливы. Наш метаанализ важен, поскольку снижение уровня эстрогена у женщин в период менопаузы повышает риск развития у них резистентности к инсулину», — объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что резистентность к инсулину повышает риск 26 заболеваний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами