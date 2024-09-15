Ученые выяснили, как женщинам среднего возраста повысить чувствительность к инсулину

Гормональная терапия может значительно повысить чувствительность клеток к инсулину у женщин после менопаузы. Это может снизить риск развития диабета 2-го типа, сообщает Общество по изучению менопаузы (IMS).

Часто развитию диабета 2-го типа предшествует развитие инсулинорезистентности, при которой клетки теряют чувствительность к инсулину и не могут нормально перерабатывать глюкозу.

Ученые проанализировали данные 17 высококачественных исследований, в которых приняли участие более 29 тысяч пациенток. Половина из них получала гормональную терапию, а остальные — препараты без активного ингредиента, то есть плацебо. Возраст пациенток составлял от 47 до 75 лет, а продолжительность лечения — от восьми недель до двух лет.

Гормональная терапия, включая пероральные препараты или накожные пластыри значительно снизили резистентность к инсулину у здоровых женщин в постменопаузе. Результаты могут означать, что гормональная терапия связана с меньшим риском диабета после менопаузы.

«Гормональная терапия — эффективное средство лечения многих неприятных симптомов менопаузы, включая приливы. Наш метаанализ важен, поскольку снижение уровня эстрогена у женщин в период менопаузы повышает риск развития у них резистентности к инсулину», — объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что резистентность к инсулину повышает риск 26 заболеваний.