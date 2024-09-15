Высокий уровень свинца нашли в трети образцов корицы

Каждый третий образец корицы из магазинов в США содержал свинец в дозах выше рекомендуемого. Об этом сообщает HealthDay.

В прошлом году яблочное пюре с корицей стало причиной отравления сотен людей из 44 штатов Америки, большинство из которых были детьми. В рамках расследования этого случая эксперты проверили 36 продуктов с корицей, продаваемых на рынках и в магазинах США. Они обнаружили высокие уровни свинца в 12 из них, в некоторых продуктах содержание металла превышало допустимые нормы в тысячу раз.

Четверть чайной ложки любого из этих продуктов содержит больше свинца, чем допустимо съедать за день. Металл может накапливаться в организме, оставаясь в нем годами и нанося серьезный вред здоровью.

При этом продукты некоторых брендов содержали минимальное количество свинца. Это доказывает возможность соблюдения норм по содержанию свинца в корице.

В основном корица растет в Индонезии, Шри-Ланке и Вьетнаме. Эксперты по безопасности пищевых продуктов отметили, что свинец может попадать в кору корицы, если деревья растут на загрязненной почве или при производстве на старом оборудовании. Также производители могут специально добавлять хромат свинца в корицу.

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