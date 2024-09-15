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Экспериментальные вакцины принесли пользу пациентам с поздними стадиями рака

KCL: мРНК-терапия оказалась эффективна для 50% пациентов с поздними стадиями рака

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Pexels

Экспериментальная вакцина на основе мРНК помогла иммунной системе пациентов с опухолями на поздней стадии уничтожать раковые клетки. О результатах испытания сообщает Королевский колледж Лондона (KCL).

В исследовании приняли участие 16 пациентов с раком на поздней стадии. Они страдали опухолями легких, кожи и другими. Пациенты получили от одной до девяти доз вакцины. У половины из них после иммунотерапии не выросли имеющиеся опухоли и не появились новые. Пациенты хорошо переносили иммунотерапию, которая не вызвала серьезных побочных эффектов.

Анализы показали, что иммунотерапия мРНК способствовала выработке иммунных клеток, способных распознавать белки PD-L1 и IDO1. Благодаря этому их иммунитет стал лучше распознавать и уничтожать раковые клетки.

Авторы исследования отметили, что к их выводам следует относиться с осторожностью, поскольку они протестировали терапию на небольшом числе пациентов. Однако многообещающие результаты поддерживают дальнейшее исследование мРНК-вакцин против рака, которые проводятся по всему миру.

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